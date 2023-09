VIDEO ⟩ Astoņzobu mizgrauža dēļ šogad izcirsti teju 5000 hektāru meža. Aizdomas par bezatbildīgu saimniekošanu

"Mums nav milzīgas egļu platības kā tajā pašā Belavežā, Karpatos vai tamlīdzīgi. Mums tomēr ir mozaīkas struktūra, un, ja tas mizgrauzis kādā audzē ir iemeties, novācam ražu, sākam jaunu dzīvi un gan no saimnieciskā viedokļa, gan no kukaiņu viedokļa viss ir kārtībā," uzskata Šmits.

Šaubas par egļu mežu nākotni izskan arī no zinātnieku vidus. Politikai par to, kādu koku stādīšanu veicināt, būtu jānāk no Zemkopības ministrijas puses. Realitātē to diktē kokapstrādes uzņēmēju lobijs.