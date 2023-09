Bērni netiek uz skolu, iedzīvotāji kavē darbu. Autotransporta direkcija sadarbību ar "Liepājas autobusu parku" pārtraukt neplāno

Atcelto reisu skaits šogad ir samazinājies, liecina Autotransporta direkcijas apokopotā informācija. Kopā visās trīs lotēs līdz 15. septembrim "Liepājas autobusu parkam" bija jāizpilda 220 173 reisi. No tiem 679 atcelti, kas ir 0,3% no reisu skaita. Pērn no 230 302 paredzētajiem atcelti 1359 jeb 0,6%.

"Šajā gadā kopumā visi pārvadātāji ir uzlabojuši šo situāciju, reisu neizpildes ir krietni mazākas, un tomēr ir kaut kādai rindai pārvadātāju šīs neizpildes, kas ir diezgan augstā līmenī," saka Caune. "Bet te ir jāsaprot par to līmeni, kuru mēs runājam. Mēs nerunājam par to, ka katrs otrais reiss netiek izpildīts, bet tas kopējais reisu neizpildes procents ir salīdzinoši, arī ar visu to, ka viņš ir augsts, viņš izskan, jo, protams, šajā sarakstā redzot, ka ir atcelti pieci, 10, 20, 30 reisi, tas, protams, ir nozīmīgi, īpaši, no katra pasažiera individuālās perspektīvas [...]"