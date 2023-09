VIDEO ⟩ Raidījums: Uzdodoties par krievu oligarha radinieci, latviete izprovocējusi politisko krīzi Austrijā

"Viņi tā kā nogāja otrā plānā un principā politikā līdz šim nebija īpaši aktīvi. Viņu partneri, tātad "Tautas partija", ir tie, kas šobrīd arī vada vadošo koalīciju," skaidro Vrobļevska. "Taču pēdējā laika reitingi liecina par to, ka "Brīvības partijai" ļoti strauji atkal pieaug popularitāte, un, ņemot vērā, ka apmēram pēc gada Austrijā ir kārtējās vēlēšanas, tad patiešām liberālāk noskaņotie spēki arī tajā pašā Austrijā un arī tās apkārtne ārkārtīgi uztraucas par to, ka šī ārkārtīgi atklāti prokremliskā partija varētu atkal iegūt vairākumu vēlēšanās. Līdz ar to Austrijai arīdzan ir priekšā interesants periods. Neviens jau savu vainu neatzina līdz galam. Līdz ar to, ja šī lieta atkal tiks cilāta un tiek cilāta, tad, protams, personas sevi aizstāvēs, lai vienkārši reputāciju var būt attīrītu - nē, bet lai pārapstiprinātu, ka tas ir bijis politisks pasūtījums un līdz ar to noņemt zināmu daļu, kredabilitātes šim visam pasākumam nost no pārrunu galda."