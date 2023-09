Daneviča: Artuss nesaprot, ka patiesībā nodara pāri savam bērnam

Lūgta dalīties viedoklī par to, kāpēc bērna tēvs principiāli noraida bērna mātes izvēles attiecībā uz abu kopīgo bērnu, Dārta saka: "Man šķiet, ka tas ir labs apliecinājums tam, ka viņš to nedara rūpēs vai mūsu kopīgā bērna interesēs, bet to dara tāpēc, lai turpinātu un eskalētu konfliktu. Šis fakts ir konstatēts arī mūsu psiholoģiskajā izpētē, kur mūsu nozīmētā psiholoģe konstatēja, ka pie katras izdevības tiek uzturēts un eskalēts konflikts.