"Tu mani vēl mīli?" Jana Bruk atkal vaigu vaigā tiekas ar Dāvidu

Jana Dāvidam pastāstīja, kādas atziņas guvusi no astrologa un attiecību treneres apmeklējuma. "Tu atspoguļo mani un es tevi. Esmu dzirdējusi no viņām, kāpēc mums neizdevās, bet neesmu to dzirdējusi no tevis." Dāvids mazliet apmulsa un teica, ka par to abi izrunās zem četrām acīm, bez kameru klātbūtnes.