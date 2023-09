VIDEO ⟩ "Nav normāli mazus bērnus atstāt aiz durvīm." Ādažu novadā autobusu vadītāji pieturā atstāj skolēnus

Raidījumā vērsties kāds tēvs, kurš raksta, ka viņa bērniem jau divas reizes "liek kāpt ārā no autobusa un gaidīt nākamo, jo ar šo autobusu nevedīs".

"Uzskatu, ka tas nav normāli mazus bērnus šādi atstāt aiz durvīm, viņi taču nesaprot, ko tādu ir izdarījuši, ka liek kāpt āra. Bet pašvaldībai ir noslēgts līgums, ka katram, kurš brauc no tālākiem ciemiem, ir e-talons, ko var izmantot divas reizes – uz un no skolas. Meita stāsta, ka bērni vairs nav kāpuši autobusā no rīta, savākti tikai pieaugušie un viss. Tas jau ļauj domāt, ka bērni ir iebiedēti."