Saskata grūtības bērnu ar invaliditāti vecākiem Latvijā iekļauties darba tirgū

Viņa atzina, ka arī līdzcilvēkiem ir liels izaicinājums atrast darba vietu, kas piedāvātu elastīgu darba grafiku vai darbu no mājām, kas, piemēram, vienu dienu ļautu pastrādāt trīs stundas, otru - piecas, bet trešo nestrādāt.

Pēc funkcionālo traucējumu veida, salīdzinot ar citiem invaliditātes veidiem, viszemākais nodarbinātības līmenis ir cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem - no tiem tiek nodarbināti vien 14,5% no vairāk nekā 30 000 cilvēkiem šajā grupā. Tie arī ir aizbildināmie, kuriem ikdienā līdzcilvēku rūpes ir visvairāk nepieciešamas, un kuri nevar tikt atstāti bez pieskatīšanas teju ne uz stundu iespēja saņemt sociālo pakalpojumu apmeklējot dienas centrus vai specializētās darbnīcas ir vien 1% no cilvēkiem, kuriem tas būtu vajadzīgs un statistika liecina, ka 77% turpina dzīvot ar saviem vecākiem arī pēc pilngadības sasniegšanas.