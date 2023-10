Nedēļas horoskops visām Zodiaka zīmēm no 2. līdz 8. oktobrim

Darbā var veidoties situācijas, kas tev nav pa prātam – kāds kolēģis slinkojis, kāds bijis paviršs, kāds devies garās brīvdienās, atstājot gūzmu nesakārtotu jautājumu. Gribēsi pateikt visiem visu… Tomēr labāk neiesaisties strīdos, tie nebūs auglīgi, tikai iztērēsi enerģiju. Ja nāk jauns piedāvājums, ir vērts to apdomāt. Ja jūties noguris no rosības, un vēlies, lai visi liek mieru, tad izkārto garākas brīvdienas vai nelielu atvaļinājumu, lai pabūtu vienatnē un mierīgi atpūstos. Nedēļas nogalē vari mazliet parosīties mājas saimniecībā un apciemot tālākus radus. Jāpievēršas arī attiecību tēmai – kaut kas izrunājams un izlemjams.

Šonedēļ diezgan kaismīgas diskusijas. Tu esi zinošs cilvēks ar savu viedokli, tāpēc var būt grūti saprasties profesionālajos jautājumos. It īpaši, ja šķiet, ka tikai tev vienam ir taisnība. Pieņem to, ka drīkst domāt arī citādi. Ja spēsi sadarboties, sekmēsies gan darbā un biznesā, gan attiecībās ar līdzcilvēkiem. Labs laiks domubiedru atrašanai un jauniem projektiem. Pievērs gan uzmanību finanšu aspektam, jo iespējamas situācijas, kurās kāds no potenciālajiem kompanjoniem vēlas mazliet "izbraukt" uz tava rēķina. No darbiem brīvajā laikā var aktualizēties attiecību tēma. Ja esi ar kādu kopā, parūpējies par romantisku nedēļas nogali. Brīvajiem ļaudīm iespējama liktenīga iepazīšanās.