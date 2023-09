Slovākijā notiekošās vēlēšanas draud satricināt atbalstu Ukrainai

Fico jau trīskārt ieņēmis premjera krēslu, kurā atradies no 2006. līdz 2010.gadam un no 2012. līdz 2018.gadam. Tomēr 2018.gadā viņam nācās valdības vadītāja amatu atstāt pirms pilnvaru termiņa beigām, kad pētnieciskā žurnālista Jana Kucjaka un viņa līgavas Martinas Kušnirovas slepkavība izsauca masu protestus, kādi nebija pieredzēti kopš 1989.gada Samta revolūcijas. Kucjaks cita starpā izmeklēja ar politiķiem saistīto ietekmīgāko uzņēmēju aprindu pārstāvju iespējamo izvairīšanos no nodokļiem, kas meta ēnu arī pār "Smer" līderiem.