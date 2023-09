Latvijā katrs otrais ugunsgrēkos bojāgājušais – seniors

Apkopojot VUGD rīcībā esošo informāciju par ugunsgrēkos bojāgājušiem cilvēkiem, secināms, ka aizvadītajā gadā katrs otrais jeb 37 no 74 ugunsgrēkos bojāgājušajiem bija seniori vecumā virs 60 gadiem. Savukārt no ugunsgrēkos cietušajiem 257 cilvēkiem seniori bija 85 jeb katrs trešais. Šī gada pirmajos astoņos mēnešos 36% no ugunsgrēkos bojāgājušajiem un 28% no cietušajiem bija seniori.