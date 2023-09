Pārskatīs ar IIN neapliekamo kompensāciju un citu atbalstu apmēru

Pašreiz no maksātāja ienākumiem, par kuriem maksā algas nodokli, izslēdz Latvijā vai citā Eiropas Savienības (ES) vai Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ), vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) dalībvalstī reģistrētai apdrošināšanas sabiedrībai iemaksātās dzīvības (bez līdzekļu uzkrāšanas) un veselības vai nelaimes gadījumu apdrošināšanas prēmiju summas, kas nepārsniedz 10% no maksātājam aprēķinātās bruto darba samaksas taksācijas gadā, bet ne vairāk kā 426,86 eiro gadā.

Tāpat ar likuma grozījumiem paredzēta IIN atbrīvojuma sliekšņa palielināšana no 1000 eiro gadā līdz 3000 eiro gadā atsevišķiem sociāla rakstura atvieglojumiem - palīdzībai, kas sniegta no arodbiedrības naudas līdzekļiem, palīdzībai no reliģiskās organizācijas vai tās iestādes naudas līdzekļiem, no sabiedriskā labuma organizācijas līdzekļiem.