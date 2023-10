Svētdien notiks ikgadējā pensiju indeksācija

Pensiju indeksācijas mērķis ir nodrošināt piešķirto pensiju aizsardzību pret pirktspējas krišanos un panākt to vērtības nezaudēšanu, aģentūrai LETA skaidroja Labklājības ministrijā (LM). Šoruden tiks palielinātas pensijas vai to daļu apmērs, kas nepārsniedz 609 eiro. Tas nozīmē, ka tiks indeksēts viss pensijas apmērs, ja tas nepārsniedz 609 eiro. Savukārt tām pensijām, kuras ir lielākas par 609 eiro, indeksēs tikai daļu no piešķirtās summas - jau pieminētos 609 eiro.