Nacionālās drošības koncepcija tika apstiprināta slēgtā valdības sēdē. Slepus apiet SEPLP

Un to tiešām izsaka gan no sabiedrisko mediju vides, gan no komercmediju vides, gan no citiem. Līdz ar to man ir tiešām interesanti, par ko tad mēs runāsim mediju politikas pamatnostādnēs, kāds tur būs rezultāts un, ja tas būs pretēji Nacionālās drošības koncepcijai, tad kas tālāk notiks."