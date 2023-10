Antra Stafecka klausītājiem nodod jaunu dziesmu "Laika pēdas"

Antra pastāstīja vairāk par dziesmas tapšanu: "Šīs dziesmas ideja radās pirms diviem gadiem, kad arī uzsākām savu sadarbību ar Ingaru. Kaut arī dziesma bija gandrīz gatava, toreiz es nebiju emocionāli gatava rādīt to visiem. Notika daudz pārmaiņu manā dzīvē un, iespējams, šī dziesma man lika justies nedaudz trauslākai, nekā esmu tagad.

Paejot šiem pāris gadiem, pārmaiņas ir vainagojušās ar veiksmīgu iznākumu. Tas, ko jau sākotnēji jutu dziesmā, ir bailes no nezināmā un vēlme dziļi sirdī sajust mieru. Protams, ka arī attiecību krāsainā pasaule tajā ir aprakstīta. Bet galvenais jau ir tas, ka viss, kas notiek, notiek uz labu. Ļoti patīk, ka Ingars ļāva man piedalīties arī radošajā procesā. Kā saka, būvējām to mājiņu kopā. Sadarbojoties un iepazīstot Ingaru tuvāk saprotu, ka mums abiem ir daudz kas vienojošs. Gan muzikālās pasaules uzskati, gan cilvēcīgā vadlīnija ejot pa šīs dzīves taku. No sirds ceru, ka kopā radīsim vēl un vēl!"