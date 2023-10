VIDEO ⟩ Raidījums detalizēti atklāj, kā Latvijā notiek migrantu kontrabanda

"Priekšnieks" esot Amirs, bet sarunas no arābu uz krievu valodu žurnālistiem, kas izliekas par šoferiem, kas būtu gatavi migrantus pārvadāt, tulko kāds cilvēks vārdā Nazars.

Mahirs precizē, ka jāvirzās no Krāslavas uz augšu, galu galā vienojas, ka jābrauc uz Dagdu. Kad "Aizliegtais paņēmiens" nonācis līdz Preiļiem, Mahirs atsūta "Google Maps" kartes attēlu ar punktu, kur jāsavāc cilvēki, - tas ir netālu no Asūnes.

Plkst. 5.29 no rīta pienāk ziņa no Mahira: "Neviens neatbild. Vispār... Pavadonis neceļ klausuli, nevaru sazvanīties. Iespējams, ka viņus visus paņēma ciet." Līdz ar to pārvadājums atceļas un jābrauc vien atpakaļ uz Rīgu.