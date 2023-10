"Kas, tu jukusi? Jā, sertificēti!" Ofēlija Spektore par mentālo veselību

Uz jautājumu, vai slimības dēļ no viņas dzīves pazuduši cilvēki, Ofēlija atbild apstiprinoši. "Daļa no tā visa ir milzīga apzinātība par to, kas es esmu, kas ar mani notiek. Tāda apzinātība par to, ko es vēlos savā dzīvē. Un es piepeši nonāku līdz secinājumam, ka šis cilvēks padara visu grūtāku, šis cilvēks nesaprot, man šo cilvēku nevajag. Man par laimi nebija cilvēku, kuri no manis atteicās, es atteicos no cilvēkiem. Bet tas bija ļoti svarīgs process priekš manis pateikt "nē" pāris cilvēkiem."