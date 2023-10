Apkopojums ⟩ Izmaiņas iestāžu cenrāžos un naudas sadale. Valdība pieņem daudz svarīgu lēmumu

Labklājības ministrijai pārdala 46,9 miljonus eiro par izmaksātajiem pabalstiem

Valdība otrdien atbalstīja apropriācijas pārdali 46,9 miljonu eiro apmērā Labklājības ministrijai (LM), lai segtu izdevumus, kas radušies, izmaksājot Latvijā dzīvojošām personām pabalstus no šī gada 1. janvāra līdz 31. maijam.

Pēc LM sniegtās informācijas, laika posmā no šī gada 1.janvāra līdz 31.augustam pabalstus no LM pamatbudžeta jeb piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti saņēmušas 9 106 personas, savukārt pabalsti no speciālā budžeta - vecuma pensijas, invaliditātes pensijas un citi - izmaksāti 423 269 personām.