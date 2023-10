Politologs: Slovākija un Polija nepārtrauks palīdzības sniegšanu Ukrainai

Daukšts norādīja, ka, iespējams, tiek pārvērtēta Fico uzvaras nozīme. Politologa ieskatā, Fico nebūs tas cilvēks, kurš pilnībā atteiksies no sadarbības ar Ukrainu. Arī Polija to nedarīs, neskatoties uz to, ka patlaban diplomātiskajā līmenī notiek verbālas sadursmes.