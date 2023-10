ŅEM VĒRĀ ⟩ Liegta gājēju kustība pāri Rīgas apvedceļam krustojumā ar autoceļu Plakanciems-Ķekava

Pēc jauna Ķekavas apvedceļa divlīmeņu krustojuma izbūves, vietā, kur autoceļš V6 no Plakanciema puses pieslēdzas Rīgas apvedceļam, atrodas ieskriešanās josla, bet otrā Rīgas apvedceļa pusē pie pagrieziena uz Ķekavu, ir bremzēšanas un ieskriešanās joslas. Ņemot vērā šīs izmaiņas, un to, ka Rīgas apvedceļš ir viens no noslogotākajiem ceļu posmiem Latvijā, ar ļoti intensīvu satiksmi, bija nepieciešam veikta šādas izmaiņas.