Moldovas prezidente stāsta, ka Prigožins valstī mēģinājis rīkot apvērsumu

Moldovas prezidente Maija Sandu 6. oktobrī publicētā intervijā izdevumam "Financial Times" izstāstījusi, ka Krievijas algotņu bandas "Vagner" līderis Jevgeņijs Prigožins mēģinājis viņu gāzt no amata, ziņo Ukrainas medijs "The Kyiv Independent".