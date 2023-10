Tapis vēl nebijis pašmāju iepazīšanās projekts "Kā mīlēt ar galvu"

Šova producente Aija Strazdiņa teic: "Iemīlēšanās un mīlas lietas vienmēr ir aktuāla tēma, par kuru mēs vismazāk saprotam. Mēs lieliski protam iemīlēties, ieskatīties kādā, bet, ja mēs to tiešām mācētu, tad iemīlēšanās fāze beigtos ar laimīgām attiecībām, kurās abi ir ieguvēji. Bet tā tas nav. Tas parāda, ka mēs kāpjam uz vieniem un tiem pašiem grābekļiem, visbiežāk izvēlamies nepareizos pārstāvjus, un ja godīgi, tad no malas tas ir ļoti skaidri redzams. Šis unikālais, jaunais formāts ir par to, ka saderību var piemeklēt. Mīlestībai ir jāpieslēdz galva, lai apzinātos, kuri ir tie punkti, kurus ievērojot, šīs attiecības ilgtermiņā var sevi piepildīt. Šajā šovā tiks savienoti pilnībā saskanīgi un saderīgi pāri, kuriem ir visas iespējas izveidot ilgtermiņā labas un harmoniskas attiecības. Skatītājiem tā būs iespēja paskatīties no malas, kā šī saderība strādā."