Pēc 23 gadiem nav atbilžu. Kas nogalināja BBC žurnālisti Džilu Dando?

Izvairījās no atbildības par slepkavību – tā burtiski var aprakstīt to, kas notika ar mistisko personu, kas 1999. gadā ar šāvienu galvā nogalināja slaveno raidsabiedrības BBC žurnālisti Džilu Dando. Par spīti tam, ka slepkavība notika gaišā dienas laikā un tieši pie žurnālistes dzīvesvietas Londonā, slepkavas identitāte vēl joprojām nav noskaidrota. "Apollo.lv" apkopoja Dando dzīves gājumu, informāciju par slepkavības izmeklēšanu un populārākās teorijas par to, kas noziegumu varētu būt pastrādājis.