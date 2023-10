Plāno evakuācijas reisu gandrīz 170 Lietuvas pilsoņiem no Izraēlas

Lietuvas uzņēmēja Ģedimina Žiemeļa kontrolētās "Avia Solutions Group" uzņēmums "Skyllence" ir nofraktējis Rumānijas aviokompānijas lidmašīnu, kas naktī uz otrdienu no Izraēlas aizvedīs gandrīz 170 cilvēkus.

"Skyllence" valdes priekšsēdētāja Vilma Vaitekūnaite aģentūru BNS informēja, ka lidmašīna no Telavivas uz Bukaresti izlidos 20 minūtes pēc pusnakts. No Bukarestes ar citu lidmašīnu pasažieru ierašanās Viļņā plānota otrdien plkst.8.30.

Viņa piebilda, ka turpmāku evakuācijas reisu organizēšana būs atkarīga no cilvēku intereses doties prom no Izraēlas un nepieciešamības to darīt.