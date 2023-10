Krievijas loma "Hamas" uzbrukumā ir neliela, uzskata eksperts

"Eiropas valstis pēdējos gados nav bijušas ciešas Izraēlas atbalstītājas. Eiropas Savienības ietvaros ir bijušas pat iniciatīvas, kas norādījušas uz lielāku atbalstu Palestīnai, piemēram, uzliekot papildu nodevas Izraēlas produkcijai, kas saražota okupētajās teritorijās. Līdz ar to Izraēlai ir svarīgi, ka Rietumvalstis pauž atbalstu, bet nekādu lielu, praktisku palīdzību nesagaida. Drīzāk viņi sagaida to, lai nesāktos kārtējais kritikas vilnis par to, ka Gazas joslā iet bojā civiliedzīvotaji," vērtēja Rostoks.