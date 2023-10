Tirdzniecībā nonācis Dž. K. Roulingas jaunākais darbs – "Harija Potera burvju almanahs"

"Harija Potera burvju almanahs" ir balstīts Džoannas K. Roulingas oriģināldarbos, taču to papildina jaunas kartes un diagrammas, plaša atsauču sistēma un daudz dažādu maģisku detaļu, no kurām uzzināsim vairāk par burvju realitātes priekšmetu pasauli, augu un dzīvnieku valstību un pat kulināriju. Grāmatas septiņās nodaļās lasītāji labāk iepazīs iemīļotos sērijas tēlus, atkal izdzīvos satraucošākos stāstu mirkļus, apgūs jaunas zināšanas par maģiju un burvestībām, atklās rūpīgi glabātus noslēpumus un aizrautīgi izpētīs Cūkkārpas skolu un citas maģiskas vietas. Šeit ir viss – no Šķirmices līdz burvestībām!