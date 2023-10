Iespējams, atklāta mistiskā mākslinieka Benksija identitāte

Minētais vārds ir Robins Ganingems. To par Benksija īsto vārdu sāka uzskatīt 2008. gadā, kad izdevums "Mail on Sunday" saistībā ar to noslēdza gadu garu izmeklēšanu. Izmeklēšanas autori nonākuši pie tāda secinājuma, jo aprunājušies ar vairākiem cilvēkiem no Benksija dzimtās pilsētas Bristolē, Anglijā.