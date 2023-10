"Es to saucu par dzimuma pilnveidošanu." Transpersona Diāna atklāti par savu transformāciju

"Es vienmēr zināju, ka man ir kaut kādi jautājumi par dzimumidentitāti, bet es to lielu laiku neapzinājos. Es to biju pat izsvītojusi, jo man arī bija tāds transfobisks priekšstats par to. Bet tad es ieklausījos tieši sevī, nevis stereotipos," atklāja Diāna.