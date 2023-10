"Microsoft" pabeidz "Activision Blizzard" iegādi

Lielbritānijas Konkurences un tirgu pārvalde (CMA) atļāva "Microsoft" iegādāties spēļu "Call of Duty" un "Candy Crush" izstrādātāju, tomēr izvirzīja nosacījumus.

Pērn janvārī "Microsoft" paziņoja, ka par 69 miljardiem dolāru iegādāsies pēc ieņēmumiem pasaulē trešo lielāko videospēļu kompāniju "Activision Blizzard". Tomēr darījumu kavēja dažādu regulatoru iebildumi, arī no ASV atbildīgajām iestādēm.

Eiropas Savienība "Microsoft" un "Activision" darījumu apstiprināja maijā, bet ASV konkurences uzraugs nesen atteicās no mēģinājuma to bloķēt pēc tam, kad šajā jautājumā zaudēja tiesā.

Nozarē darījums raisīja bažas par iespējamu "Activision" spēļu pieejamību tikai "Xbox" ierīcēs. Tādu bažu dēļ pret darījumu iebilda kompānija "Sony", kas jūlijā vienojās ar "Microsoft", ka arī turpmāk "Call of Duty" būs pieejams tās ierīcēs "PlayStation".

"Activision Blizzard" radītā kara spēļu "Call of Duty" sērija ir viena no pasaulē pieprasītākajām konsoļu spēlēm. Kompānija piedāvā arī, piemēram, "Candy Crush", "Overwatch" un "World of Warcraft".