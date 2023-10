Politologs: Rinkēvičam ir jādistancējas no JV

Taujāts, kā Valsts prezidents ir sevi parādījis iekšpolitikā, politologs norādīja, ka viena no sarežģītajām lietām, kas prezidentam ir jāizdara, ir "jāatrod sevi iekšpolitiski". Rajevskis akcentēja, ka Rinkēvičs bija ārlietu ministrs, tas deva viņam iespēju zināmā mērā distancēties no iekšpolitiskiem jautājumiem.

"Jā, viņš panāca, ka Jūrmalā vairs nenotiek "Jaunais vilnis", jā, Latvijai nevēlamo personu sarakstā viņš iekļāva noteiktus Krievijas darboņus, bet tomēr viņam bija iespēja atturēties no līdzdalības iekšpolitikā. Neviens no viņa kā ārlietu ministra to neprasīja," pauda politologs.