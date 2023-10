Izraēlas un "Hamas" kara atbalss Latvijā: būtiski palielinās NBS skaitlisko sastāvu

"Viena daļa no republikāņu partijas nevēlas saprast, ka atbalsts Izraēlai un atbalsts Ukrainai pamatā ir viens un tas pats – pret šo asi, kas veidojas caur Krieviju-Irānu, uz Hezbolla, uz "Hamas". To atbalsta Ziemeļkoreja, un Ķīna vienkārši noskatās no malas, varbūt drusciņ palīdz neredzami. Bet ar to visu ir jārēķinās, kā ar vienu kopēju apdraudējumu," uzskata Kažociņš.