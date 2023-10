Elektroenerģijas iepirkumā "Pasažieru vilcienam" uzvar valdes priekšsēdētāja brālim piederošs uzņēmums

Jaunai firmai tiek publiskie iepirkumi 40 miljonu vērtībā

Savukārt pēdējais no uzvarētajiem iepirkumiem ir par elektrības piegādi "Latvijas dzelzceļam" nepilnu 10 miljonu eiro apmērā. "Latvijas dzelzceļa" valdes locekle Vita Balode-Andrūsa teica, ka "AOX Trade" piedāvājums bijis visizdevīgākais: "Es jums varu atklāt – bija "Latvenergo", "Ignitis" un "AOX Trade", un, protams, uzvarētāju mēs izvēlējāmies pēc saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma. "AOX Trade" mums piedāvāja to lētāko un saimnieciski izdevīgāko elektroenerģiju. Līdz ar to mēs viņus pasludinājām par uzvarētājiem."