Astrologi iepazīstina, ko vērts ņemt vērā karmiskā koridora laikā

No 14. oktobra un turpmākās divas nedēļas jābūt uzmanīgākam ar savām domām un darbībām. Šajā periodā nav ieteicams veikt spontānus pirkumus, tas var izraisīt finansiālu nestabilitāti. Tāpat ir iespēja iekulties parādos. Arī kredītus šajā laika posmā nevajadzētu ņemt.

Laika posmā no 14. līdz 28. oktobrim nevajadzētu uzsākt jaunu darbu vai parakstīt svarīgus dokumentus. Turklāt ir jāizvairās no konfliktiem, provocēšanai nē! Astrologi brīdina, ja cilvēkam ir paredzēta operācija šajā periodā, tad labāk to pārcelt.