VIDEO ⟩ "Aiz priekškara": Evika Siliņa kļuvusi par Kremļa propagandas jaunāko upuri

Laikraksts "The Guardian" raksta, ka attiecības starp Krieviju un Izraēlu pasliktinājās līdz ar Putina apgalvojumiem, ka viņš Ukrainā cīnās pret "neonacismu", vienlaikus "pārvietojot savu valsti Izraēlas senā ienaidnieka Irānas orbītā".

"The Guardian" kādreizējais Maskavas galvenais rabīns Pinhas Goldsmits, kas līdz ar kara sākumu Ukrainā pameta Krieviju, izteicās, ka "siltās attiecības starp Krieviju un Izraēlu, ko mēs esam redzējuši gadiem ilgi, Putina laikā ir atdzisušas. Mēs tagad atrodamies citā pasaulē".

Savukārt "The New York Times" norāda, ka vienas no Krievijas iebrukuma Ukrainā sekām ir antisemītisma pieaugums agresorvalstī, kas pastiprinās līdz ar Krievijas draudzību ar Irānu. "Putina kunga pārmaiņām attiecībās ar Izraēlu ir skaidri ģeopolitiski iemesli.