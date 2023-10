Latvijas U-21 futbolisti EČ kvalifikācijas mačā apspēlē Turcijas vienaudžus

Pirmie vārtus guva turki spēles 14.minūtē, kad pēc stūra sitiena bumba no tālā staba tika pāradresēta uz vārtu priekšu, no kurienes precīzs bija Erendžans Jardimdži. Latvijas futbolisti rezultātu izlīdzināja 25.minūtē, ar teicamu soda sitienu no distances bumbu tīklā raidot Vapnem.