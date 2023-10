Puisēns, kurš pārtika tikai no čipsiem un šokolādes

“Roko ēdiena “trauksme” sākās, tiklīdz mēs viņu sākām piebarot. Viņš no visa rīstījās un neko nevēlējās pagaršot. Viņš ne vien atteicās no ēdiena, bet viņam pat bija slikta dūša no tā. Mēs nevarējām iet uz restorāniem, viņš nevarēja atrasties vienā telpā ar ēdienu smaržas un tā izskata dēļ. Es mēdzu viņam rokā ielikt makaronus, bet viņš kliedza tā, it kā es liktu viņam rokā zirnekļus,” medijiem pastāstīja Roko mamma.