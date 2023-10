Cilvēku tirdzniecība Latvijā: riska zona – bērnunami; vervētājus pienācīgi nesoda

Nonākot galamērķī, personai tika atņemti dokumenti un ieslodzīta bordelī, regulāri pakļaujot emocionālai, fiziskai un seksuālai vardarbībai. Kad peļņa no konkrētā upura cilvēku tirgotājam vairs nav bijusi pietiekama, viņš nolēmis viņu pārdot tālāk citam ekspluatatoram fiktīvām laulībām. Tā kā mērķis bija tikt prom no seksuālās ekspluatācijas, persona pildīja visu, ko no viņas prasīja, tostarp, nogādāt somu ekspluatatora radiniekiem. Kā pēcāk atklājās robežpunktā, somā atrodas narkotikas lielā daudzumā, par kuru kontrabandu piesprieda vairākus gadus cietumsoda, kas arī tika izciesti.