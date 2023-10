Varakļānu novadu un Ventspili atzīst par ceļu satiksmei drošākajām pašvaldībām

Īstenojot konkursu, veikta pieejamo CSNg statistikas datu un faktu apkopošana, vērtēšana un analīze, kā arī iedzīvotāju aptauja par ceļu satiksmes drošību un ceļu infrastruktūru savā pašvaldībā. Uzvarētāji noteikti, apvienojot statistikas datus (70% no kopējā rezultāta) un iedzīvotāju aptaujā iegūtos rezultātus (30% no kopējā rezultāta). Pētījums 2023.gada jūlijā veikts ar pētījumu aģentūru "Norstat". Pētījumā savu viedokli pauda 2002 respondenti visā Latvijā.

Konkursu finansē no Ceļu satiksmes drošības padomes līdzekļiem.

Pēc CSDD datiem, pērn ceļu satiksmes negadījumos tika ievainoti 3600 cilvēku, no kuriem 1517 bija mazaizsargātie ceļu satiksmes dalībnieki. Smagus ievainojumus pērn guva 428 cilvēki, no tiem 223 mazaizsargātie, bet gāja bojā - 113, no tiem teju puse jeb 55 bija mazaizsargātie ceļu satiksmes dalībnieki.