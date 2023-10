Premjere: Nepieciešamības gadījumā Latvija organizēs vēl vienu repatriācijas reisu no Izraēlas

Pirmais Latvijas valstspiederīgo repatriācijas reiss no Izraēlas notika 16.oktobrī. Pēc tam ĀM paziņoja, ka tie valstspiederīgie, kas ir vēlējušies izceļot no Izraēlas, ir atraduši iespējas to izdarīt vai nu ar repatriācijas reisu vai arī kādā citā veidā.