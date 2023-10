Spīrsa atklāj, ka veikusi abortu, esot attiecībās ar Timberleiku

24. oktobrī tiks izdota amerikāņu popmūzikas princeses Britnijas Spīrsas autobiogrāfija "The Woman in Me". Daloties ar "brutālu patiesību", Spīrsa apraksta savu neticamo ceļu, kā viņa no tīņu superzvaigznes kļuva par vienu no visu laiku populārākajām māksliniecēm. ​TVNET GRUPAS tiešsaistes žurnāls "Klik" apkopojis dažus pārsteidzošākos faktus, kas izskanējuši Spīrsas grāmatā.