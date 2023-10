Loterijas laimētāji gandrīz palaiž garām milzīgu laimestu, baidoties no krāpnieciskiem e-pastiem

Daudzi cilvēki bieži never vaļā dažādas krāpnieku ziņas, kurās tiek vēstīts par “Nigērijas prinča” pēkšņu mantojuma saņemšanu vai lielu loterijas laimestu. Arī Džeimss Brigss bija pārliecināts, ka viņam sūtītie e-pasti nav patiesība.

“Es pērku biļetes mēnesi pirms izlozes caur aplikāciju. Pēc tam es saņēmu ziņu, ka 3. augustā notiks izloze, tomēr to ignorēju, jo man dzīvē tobrīd bija daudz notikumu. Biju aizņemts ar darbu, tai skaitā ar braucienu uz starptautisku konferenci. Pēc tam devāmies brīvdienās uz Berlīni, lai nosvinētu Sallijas dzimšanas dienu. Tāpat bija arī mājas darbi, tāpēc vien pēc ceturtā e-pasta saņemšanas, kad atgriezāmies no atvaļinājuma, es to izlēmu izlasīt. Nebiju drošs, vai tas nav surogātpasts,” pastāstīja loterijas uzvarētājs.