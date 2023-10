Četras Zodiaka zīmes, kas prot dzīvot te un tagad

Auns ir viena no spontānākajām un impulsīvākajām Zodiaka zīmēm, kas nekad nekavējas pagātnē un cenšas neatkārtot pagātnes kļūdas. Auni arī nedzīvo nākotnē, cerot, ka rīt būs labāk nekā šodien. Auns dzīvo tagadnē un izbauda katru sekundi no tās.

Auns lielāko daļu savu lēmumu pieņem, pamatojoties uz to, ko jūt tajā brīdī. Auni dzīvo te un tagad, un tāpēc vienmēr ir aizraujoši būt kopā ar viņu – neviens nezina, ko viņš darīs tālāk.

Lauva ir ārkārtīgi drosmīga un kaislīga Zodiaka zīme. Pāri visam Lauvas uzskata, ka nav vērts palikt tagadnē, jo viņa enerģija izpaužas tagadnes mirklī – katrā sirdspukstā. Viņš labāk nekā jebkurš cits zina, ka viss var mainīties vienā mirklī, tāpēc viņi dara to to, ko no sirds visvairāk vēlas.