FOTO ⟩ Jauna izstāde modes muzejā – "Melns, balts, sarkans"

Eksponāti aptver laikposmu no 19. gadsimta līdz pat mūsdienām un to vidū ir arī rets eksponāts – kino dīvas Merilinas Monro kleita.

Vara un statuss, kaislība un nevainība, gaisma un tumsa – tās ir vien dažas no simboliskajām nozīmēm, kas Rietumu kultūrā tiek piedēvētas melnajai, baltajai un sarkanajai krāsai. To izmantojums, no vienas puses, cieši saistīts ar pieejamām krāsvielām un audumu krāsošanu, bet no otras – ar konkrētajā laikposmā sabiedrībā valdošajiem priekšstatiem par apģērbu un skaistumu.