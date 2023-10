Pagājušajā nedēļā 29 pacientiem slimnīcās apstiprināta Covid-19 infekcija

Kopumā aizvadītājā nedēļā saņemta informācija no 41 ģimenes ārstu prakses. No kopējā vērsušos pacientu skaita 17% bija pacienti ar elpceļu infekcijām, kamēr nedēļu iepriekš bija 29%. Ar akūtu augšējo elpceļu infekcijas simptomiem bija vērsušies 780 pacienti jeb vidēji 1041,1 uz 100 000 iedzīvotājiem, kas ir par pieciem pacientiem mazāk nekā nedēļu iepriekš. SPKC norāda, ka augstāka saslimstība reģistrēta bērniem līdz četru gadu vecumam.

Pagājušajā nedēļā kopā saņemti ziņojumi no 10 slimnīcām par 4359 hospitalizētiem pacientiem, no kuriem 141 jeb 3,2% tika noteikti smagas akūtas respiratoras infekcijas simptomi. No tiem septiņi tika ievietoti intensīvās terapijas nodaļā.