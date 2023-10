Bretons: Krievija Eiropas atkarību no agresorvalsts gāzes var potenciāli var izmantot kā ieroci

"Tas, ko Latvija ir izdarījusi, nav tikai pašas valsts interesēs. Tas ir darīts, lai atbalstītu globālo un Eiropas drošību. Latvija labāk nekā citi zina, ko nozīmē drauds Krievija citām valstīm. Par to visu es gribētu pateikties," sacīja EK iekšējā tirgus komisārs.

Viņš savā runā uzsvēra, ka ES līmenī ir parādījušies jauni draudi. Bretona ieskatā, tas ir kaut kas pavisam jauns. EK iekšējā tirgus komisārs aicināja atskatīties uz aizvadītajiem trijiem, četriem gadiem un to, kā uz notikušo ir reaģēts.

"Enerģētikas drošībā jāatbrīvojas no Krievijas gāzes atkarības. Mēs to izdarījām. Jāpievēršas kritiskās infrastruktūras drošībai. Iepriekšējie runātāji pieminēja bojāto gāzesvadu "Balticconnector" un sakaru kabeli. Mums par to ir jācīnās," sacīja Bretons.