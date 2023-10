"Lielā tīrīšana" un Donalds: kas Polijā varētu mainīties pēc vēlēšanām?

Donalds T.

Viens no šādiem jautājumiem ir migrācija. Pašreizējā valdība kopā ar Ungāriju kategoriski noraidījusi EK piedāvātās migrācijas un patvēruma sistēmas reformas, atsakoties gan no patvēruma meklētāju uzņemšanas, gan par to maksāt, un priekšvēlēšanu kampaņas laikā PiS biedēja poļus, ka Tusks, nonākot pie varas, pakļausies EK spiedienam un piekritīs uzņemt tūkstošiem nelegālo imigrantu no citām ES dalībvalstīm.