Beringa jūras sasilšanas dēļ bada nāvē miruši gandrīz visi tajā mītošie krabji

Zinātnieki uzsver, ka mirušo krabju skaits ir četras reizes lielāks nekā 45 gadu laikā nozvejoto krabju daudzums. Ūdens sasilšanu izraisījusi to sākotnēji blīvā populācija.

Pētījuma līdzautora Kodija Šuvalska (Cody Szuwalski) teic, ka divus gadus ledus klāja tikai 4% no savas agrākās platības. Līdz ar to nebija aukstā ūdens, kas krabjiem bija nepieciešams to ierastajai dzīvei.