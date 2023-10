Papildu finansējums veselības nozarei nav būtiski mazinājis rindas pie speciālistiem. Kāpēc?

Nozares pārstāvji ir pārliecināti, ka tas ir gadiem ielaistu problēmu rezultāts un finansējums nav brīnumlīdzeklis to risināšanai. Šogad veselības nozarei atvēlētie papildu 140 miljoni problēmu nav risinājuši. Mērķis bijis krīzi noturēt esošajā līmenī, nevis to labot.

Budžets tika apstiprināts vien 9. martā. Veselības nozarei tajā bija paredzēts ievērojams finansējums – 1,6 miljardi eiro, kas ir 11% no kopējiem budžeta tēriņiem. Sabiedrības veselības veicināšana tika nosaukta kā viena no valdības prioritātēm, apstirpinot to ar papildu 85 miljoniem eiro.