Nākamā gada sākumā tiks izskatīta nodokļu nemaksāšanas lieta pret Rihardu Gorkšu

Neminot personas vārdu, prokuratūrā aģentūrai LETA apliecināja, ka saskaņā ar apsūdzību persona kā futbola kluba valdes loceklis un faktiskais vadītājs, kurš laikā no 2018.gada janvāra līdz 2022.gada janvārim organizēja un vadīja kluba saimniecisko darbību, laikā no 2019.gada 22.janvāra līdz 2022.gada 24.janvārim izvairījās no pievienotās vērtības nodokļa (PVN) nomaksas 35 016 eiro apmērā.