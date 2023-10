FOTO ⟩ Rokenrola dzīve un iespaidīga slavenību plejāde jaunajā pašmāju seriālā "Tējas laiks"

Stāsta centrā ir grupa "Tējas laiks", kas pēc veiksmīga hita publicēšanas acumirklī kļūst slavena. Grupai ne vien jākoncertē pa visu Latviju, bet arī jāpierāda, ka viņu varēšana neaprobežojas ar vienu dziesmu jeb viņi nav one hit wonder. Kā jau kārtīgai rokgrupai pienākas, viņi tiek ierauti uzdzīves, kārdinājumu un slavas virpulī, kas pārbaudīs gan viņu raksturus, gan arī draudzības spēku.

"Piemēram, vienu no grupas "Olas" pirmajiem koncertiem sākām izpildīt no tualetes, jo pirms koncerta bija uztraukums. Kolēģis Žanis jau gāja uz skatuvi un nesaprata, no kurienes es dziedu. Mūziķu dzīvē ir ļoti daudz smieklīgu gadījumu, un ar šo seriālu vēlos skatītājiem parādīt to tūres iekšējo dzīvi. Arī pats nosaukums "Tējas laiks" ņemts no mūsu piedzīvojuma, kad devāmies uz Liepājas koncertu ar lidmašīnu," par seriāla idejas rašanos pastāstīja Reiks.