Zemu nodokļu vai beznodokļu valstu saraksts papildināts ar trīs mazām valstīm

Savukārt no aktualizētā saraksta izslēgtas Kostarika, Māršala salas un Britu Virdžīnu salas.

No šī gada jūlija FM ir pienākums paziņot par aktualizēto zemu nodokļu vai beznodokļu valstu un teritoriju sarakstu, nosūtot to publicēšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un publicējot to ministrijas tīmekļa vietnē. Iepriekš par aktualizēto sarakstu lēma Ministru kabinets.